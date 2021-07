Burgemeester Joris Gaens: "Merendeel getroffen gezinnen vond onderdak bij vrienden of familie"

door Tine Oyen

Onze journalist Dario D'Arpino is ter plaatse in Voeren. Hij kon zojuist spreken met burgemeester Joris Gaens. Volgens Gaens heeft het merendeel van de getroffen gezinnen in Moelingen gisteren onderdak gevonden bij vrienden of familie. "Voor vier mensen hebben we noodopvang voorzien", aldus de burgemeester. "Ik zie dat er ook al mensen terugkeren naar hun woning om te starten met de opruimingswerken. Bij sommige woningen kan dat veilig gebeuren, maar zeker nog niet overal."