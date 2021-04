Burgemeester Lanaken roept op om morgen niet naar Nederlandse terrassen te trekken

- In Genk is de vijfde beker van Racing Genk uitbundig gevierd maar de feestvierders respecteerden de avondklok en gingen netjes voor middernacht naar huis.- De bekerwinst is dubbel en dik verdiend. Racing Genk is een jonge club met vier titels en vijf bekers. In dit nieuws veel vreugde, een gekke persconferentie en een analyse van een topclub. - De Corda Campus in Hasselt krijgt een hypermoderne, digitale arena die in heel Europa zijn gelijke niet kent. Met het project is een investering van 32 miljoen euro gemoeid. - Op de E313 in Tessenderlo komt een jonge vrouw om het leven bij een ongeval.- En de winkelstraten worden niet overrompeld op de eerste dag dat we weer kunnen winkelen zonder afspraak. Toch zijn de handelaars blij met de versoepelingen. We gaan ook kijken bij een tatoeëerder die voor het eerst in vier weken zijn naalden mag bovenhalen.