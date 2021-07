Burgemeester Lanaken vraagt Vlaamse steun bij opruimingswerken

Naar aanleiding van de slachtoffers van de watersnood vorige week heeft onze regering 20 juli uitgeroepen tot een dag van nationale rouw. Ook Limburgse gemeenten zoals Pelt en Alken herdenken vandaag de getroffenen en hangen de vlaggen halfstok. De overstromingen van vorige week hebben België zwaar getroffen. Het dodental staat op 31, maar dat cijfer kan de komende dagen nog oplopen. Het is een ramp van onvoorziabout:blank#blockedene omvang voor ons land. "Daarom houden we op 20 juli om 12.01 uur ook in Pelt een minuut stilte en loeien de sirenes van de hulp- en interventiediensten. Onze brandweer heeft met vele wagens en hun reddingsboot ondersteuning geboden in Moelingen, Luik, en Halen. De ravage in de geteisterde gemeenten heeft een grote indruk nagelaten op de hulpverleners," klinkt het in een persbericht van de gemeente Pelt. En ook in Alken luiden vanmiddag de sirenes van de hulpdiensten. Nadien wordt één minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. De vlaggen aan het gemeentehuis hangen halfstok.Er is momenteel in Luik en Namen geen nood meer aan materiële middelen (kledij, huisraad, enz), maar vooral aan financiële middelen. De focus ligt -op geldinzameling (en eventueel voeding en hygiënische producten via de voedselbanken). De komende dagen wordt dan op het terrein bekeken welke specifieke noden er zijn. Wil jij graag hulp bieden? Doe dan een gift aan het Rode Kruis of Een Hart voor Limburg. Spullen inzamelen wordt voorlopig afgeraden. Storten kan op BE70 0000 0000 25 25 van het Rode Kruis. Wil je graag storten om specifiek Limburgers te helpen, dan kan dat via ‘Een Hart voor Limburg’ op het rekeningnummer BE79 7333 7333 3933 met gestructureerde mededeling ***185/0110/02522***.