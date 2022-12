"Helaas merken we dat alsmaar meer klanten hun brood kopen in de supermarkt of zelf bakken. Maar wij blijven geloven in het concept van de warme bakker." Dat zegt Glenn Kenis van Bakkerij Kenis in Het Blijft in de Familie. Terwijl veel bakkerijen door de energie- en graancrisis de boeken toe doen, blijft het familiebedrijf investeren en opende het recent nog een derde verkooppunt in Bocholt. Naast brood en gebak biedt de familie Kenis ook heel wat andere producten aan in hun winkels, om zo de concurrentie aan te gaan met de supermarkten.