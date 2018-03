Justitie Burgemeester Marino Keulen: "Moeten komst van criminele motorbendes preventief kunnen weigeren"

België en Nederland werkten samen om de invallen in de Limburgse clubhuizen van de motorbende Hell's Angels te plannen. "Dit is echt de onderwereld. Die mensen staan voor afpersing, wapenbezit en prostitutie. Eigenlijk voor alles wat tegen de wet ingaat, en daarom moeten we een zero tolerance-beleid hanteren," vertelt burgemeester van Lanaken, Marino Keulen.



In Nederland en Duitsland worden de criminele motorbendes veel harder aangepakt dan hier. "Daar is een wetgeving dat burgemeester in staat stelt om clubhuizen van motorbendes preventief te weigeren in hun steden," vertelt Keulen. "In Brussel moet men dringend beseffen dat we die wetgeving ook hier nodig hebben."