Burgemeester Mario Borremans roept inwoners Heusden-Zolder op: "Ga stemmen op 13 oktober"

door Luc Moons

"Ga stemmen en blijf niet thuis op 13 oktober". Het is de oproep van burgemeester Mario Borremans van Heusden-Zolder aan zijn inwoners. Bij de gemeenteraadsverkiezingen bent u niet verplicht om naar het stemhokje te gaan. "De afschaffing van de opkomstplicht is een slechte zaak", vindt Borremans. De inzet in Heusden-Zolder is hoog. Het kan een tweestrijd worden voor de sjerp. Blijft Mario Borremans aan de macht of krijgt Heusden-Zolder de eerste Limburgse burgemeester van Turkse afkomst? Borremans heeft er vertrouwen in. Hij trapte zijn verkiezingscampagne af op het verjaardagsfeestje van zijn partij Goed, die 10 jaar bestaat.