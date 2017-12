Burgemeester sluit Hasseltse dansclub Universal

Op advies van brandweer en politie laat Hasselts burgemeester Nadja Vananroye dansgelegenheid Universal in de Badderijstraat tijdelijk sluiten. Tijdens een recente controle werden er verschillende inbreuken op de brandveiligheid vastgesteld. De sluiting is het gevolg van een recente gecoördineerde actie. Politie Limburg Regio Hoofdstad, de federale politie, de brandweer van Hulpverleningszone Zuid-West Limburg en de sociale inspectiediensten voerden tijdens de openingsuren samen een controle uit in de dansgelegenheid. Inbreuken op brandveiligheid “Tijdens die actie konden de aanwezige diensten meerdere inbreuken vaststellen op de wet rond de brandveiligheid. Zo werden onder andere de (nood)uitgangen niet duidelijk aangegeven, was er geen verplichte manuele alarminstallatie aanwezig, bleek een evacuatiedeur onvoldoende bruikbaar en waren er op het moment van de controle een 50-tal meer bezoekers dan toegelaten aanwezig in de zaak”, zegt burgemeester Nadja Vananroye. “Bovendien konden tegelijkertijd zo’n twintig bezoekers betrapt worden op roken. Moest een ongedoofde sigaret leiden tot een brand, bestaat er met al deze inbreuken een reëel gevaar voor de bezoekers. In het kader van de algemene veiligheid ben ik daarom genoodzaakt om de uitbaters een tijdelijke sluiting op te leggen.” Volgens de wet op de brandveiligheid kan een zaak enkel heropenen na het uitvoeren van de nodige aanpassingen of verbouwingen. “De uitbaters hebben dus zelf in de hand hoe lang hun zaak gesloten blijft”, benadrukt Vananroye. “Zodra de nodige aanpassingen uitgevoerd zijn, zal de brandweer een hercontrole uitvoeren. Na positief advies kan de dansgelegenheid heropend worden.” Versterking cameranetwerk De burgemeester benadrukt dat deze sluiting los staat van het incident in de Badderijstraat afgelopen weekend waarbij een politie-inspecteur gewond raakte. Vananroye veroordeelde meteen het geweld tegen de agent en liet verstaan dat een veilig uitgaansleven waar dan ook in Hasselt een prioriteit is. Daarom nemen het stadsbestuur en politie Limburg Regio Hoofdstad ook bijkomende veiligheidsmaatregelen in de omgeving. “Zo hebben we vandaag al een mobiele camera verplaatst naar de Badderijstraat. In de omgeving van het Dusartplein zullen we daarnaast een bijkomende camera plaatsen en bestaande exemplaren vervangen door nieuwe modellen met een nog hogere beeldkwaliteit en een ruimer zicht op de omgeving”, zegt korpschef Philip Pirard. “Daarmee verhogen we niet alleen het veiligheidsgevoel bij inwoners en bezoekers: een sterker cameranetwerk is voor de politie ook een nuttig middel in het oplossen van misdrijven in de buurt.”