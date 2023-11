Burgemeester stelt oppositie gerust over ontruiming graven in Riemst

- De politie pakt een 15-jarige leerling van Kindsheid Jesu in Hasselt op, op verdenking van 'aantasting van de seksuele integriteit' van een klasgenoot. De feiten speelden zich af in een klaslokaal.- Na de tussenkomst van een advocaat moet de WICO-scholencampus in Pelt een tienermeisje dat geschorst werd na een vechtpartij weer toelaten op school. Het meisje werd door de politie als dader herkend op videobeelden van de vechtpartij.- Voor de rechtbank van Hasselt start het proces over de brand in Beringen die het leven eiste van twee brandweermannen. Eén van de drie verdachten moet zich verantwoorden. De andere twee waren minderjarig en komen niet voor de rechtbank.- In het Quartier Bleu in Hasselt rijdt een vrachtwagen zich vast op de trappen.- En Hasselt heeft grootse plannen voor een heel nieuw stadsdeel met een grote studentencampus. In een nieuwe reeks geeft TV Limburg u deze week een exclusieve vooruitblik.