Burgemeester Vananroye verbiedt wedstrijd Sporting Hasselt - Patro Maasmechelen

"De doelstelling van STVV is om binnen drie jaar in playoff 1 te geraken, maar als we dit seizoen al de kans hebben gaan we dat zeker niet nalaten." Dat vertelde de assistent-trainer van de Kanaries Issame Charaï in TVL Sportcafé. Tegen de verwachtingen in speelt Sint-Truiden een sterk seizoen. Volgens verdediger Casper De Norre spelen de zware trainingen die coach Marc Brys houdt daar een belangrijke rol in.