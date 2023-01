Burgemeesters Ham en Tessenderlo: "Fusie gaat door"

In Hoeselt is gisterenavond een auto volledig uitgebrand. De bestuurder kon nog net op tijd uit de auto stappen, voor haar wagen in lichterlaaie vloog. Een vrouw reed gisterenavond rond acht uur in Hoeselt richting Tongeren. Haar achterligger merkte op dat er iets mis was met de wagen. De alerte bestuurder verwittigde haar door te claxonneren. De vrouw reed een zijstraat in en stapte uit de wagen om te kijken wat er aan de hand was. Net op dat moment sloegen de vlammen al uit de motorkap. De brandweer kwam ter plaatse om de wagen te blussen, maar het voertuig is volledig vernield. De oorzaak van de brand is niet bekend.