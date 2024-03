Burgemeesters komen samen om te ijveren voor betere waterkwaliteit van de Maas

door David Bijnens

Een delegatie van burgemeesters, wethouders en organisaties uit Frankrijk, België en Nederland bracht vandaag een bezoek aan Maaseik. Samen maken zij deel uit van het initiatief 'Mayors for a Drinkable Meuse', dat streeft naar een betere waterkwaliteit in de Maas. De vervuiling is een groot probleem in de rivier, denk maar aan plastic en afvalstoffen van bedrijven en landbouwers in de omgeving. Door zich te verenigen willen de gemeenten en organisaties aan de Maas in de eerste plaats bewustwording creëren bij de beleidsmakers, maar ook samen nadenken over concrete maatregelen.