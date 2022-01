Na bijna 100 jaar dienst is het oorlogsmonument in Paal, dat de Eerste Wereldoorlog herdenkt, grondig gerenoveerd. Uit een inspectie door Monumentenwacht Limburg in 2020 bleek dat het in slechte staat verkeerde. “Later dit jaar zullen we ook nog het plantsoen rond het monument opwaarderen om de toegankelijkheid te verhogen”, vertelt schepen van Erfgoed en Dorpenbeleid An Moons. “Daarna volgt ook nog een plechtige inhuldiging.” Het oorlogsmonument stond oorspronkelijk sinds 1923 op het dorpsplein van Paal en beeldde een leeuw en adelaar af. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kapte de bezetter de adelaar weg. In 1956 verhuisde het naar de huidige locatie in de Heldenlaan. Een infobord zal dit verhaal verder duiden. Daarnaast herinnert een gedenkplaat aan de politieke gevangenen en burgerslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Een andere gedenkplaat hing eerst aan het toenmalige gemeentehuis van Paal en herinnert aan het 35ste linieregiment dat in mei 1940 met 7.000 manschappen gelegerd was aan het Albertkanaal. Atelier Bildhauerei Luc Vanhoof uit Heppen nam de restauratiewerken op zich. Eerst werd de gedenkzuil van het oorlogsmonument gereinigd. Daarna werden de barsten weggewerkt en de symbolen opnieuw geschilderd naar het oorspronkelijk model, zodat ze weer goed leesbaar zijn. Naast de herstelwerken aan de gedenkzuil ondergingen ook de twee gedenkplaten over de Tweede Wereldoorlog een restauratie. Voor de restauratie en de omgevingsaanleg kan stad Beringen rekenen op 12.000 euro subsidie van de provincie Limburg. Inhaalbeweging erfgoed “In Beringen maken we werk van een inhaalbeweging op vlak van erfgoed, zowel wat betreft restauraties als publieksontsluiting. Eén van de aandachtspunten daarbij is het klein historisch erfgoed dat mee de Beringse geschiedenis onthult en het karakter bepaalt van onze stad en dorpen”, verduidelijkt schepen Moons. “Naast het monument aan de Heldenlaan in Paal restaureren we het oorlogsmonument op de Markt in Beringen en renoveren we het bevrijdingsmonument aan het Albertkanaal. De komende jaren zullen we ook onze kapellen onderwerpen aan een inspectie en onderhoudsbeurt en waar nodig restaureren. Onze aansluiting bij het collectief lidmaatschap bij Monumentenwacht Limburg is hierin een eerste belangrijke stap.”