Busverkeer in Limburg nog hele dag verstoord

In Sint-Truiden lappen veel automobilisten de snelheidsbeperking in de zone 30 aan hun laars. Bij een recente snelheidscontrole stelde de lokale politie vast dat maar liefst 40 procent van de gecontroleerde bestuurders sneller reed dan 30 kilometer per uur, daarbij ook een aanzienlijk deel vrachtwagenchauffeurs. De politie van Sint-Truiden begrijpt dat 30 kilometer per uur traag is voor veel bestuurders, maar in het kader van de verkeersveiligheid is dit de enige juiste maximumsnelheid.