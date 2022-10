Buurgemeenten reageren gematigd positief op fusiegesprekken Leopoldsburg: "Vooral fan van Noord-Limburgse samenwerking"

door David Bijnens

In Lommel en Hechtel-Eksel gaan ze graag in op de uitnodiging van Wouter Beke om een bestuurskrachtanalyse te maken. Het is een interessante oefening om te maken, met het oog op een mogelijke fusie. De samenwerking tussen de Noord-Limburgse gemeenten verloopt goed, klinkt het. Het bewijs is de vaccinatiecampagne. Mocht het in de toekomst ook daadwerkelijk tot een fusie komen, dan zijn beide burgemeesters voorstander van een samenwerking over heel Noord-Limburg. Geen fusie met 1 of 2 gemeenten. En dat vraagt tijd.