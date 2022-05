Vanavond gaat de voorstelling 'De Bosjes' van het Bilzens theatergezelschap Filet Puur in première. De theatergroep bestaat al sinds 2011 en bestaat uit een groep jonge lokale kunstenaars. 'De Bosjes' gaat over 8 acht kinderen die proberen de wereld te begrijpen en in regels te gieten. Opvallend is dat de voorstelling plaatsvindt in de speeltuin Edelhof in Bilzen. Dit weekend is al volledig uitverkocht, voor volgend weekend zijn er nog tickets beschikbaar.