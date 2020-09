Een dier komt om de 300 meter een weg tegen. En daarom komen de Vlaamse ministers Demir en Peeters met een plan om de ecologische versnippering tegen te gaan. De helft van de 50 miljoen gaat naar Limburg en van de 15 projecten zijn er 5 voor onze provincie. In Dilsen-Stokkem, Oudsbergen, Lommel en Zonhoven worden diervriendelijke oversteekplaatsen voorzien, in de vorm van ecotunnels, bruggen of ecoducten. Geen overbodig luxe, want vannacht nog zijn in Oudsbergen, op de drukke N76, 10 everzwijnen doodgereden.