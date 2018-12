Buurtbewoner reageert alert en redt leven van man op straat in Maasmechelen

We hebben het eerste studiogesprek met Lydia Peeters, de burgemeester van Dilsen-Stokkem die de nieuwe Limburgse minister in de Vlaamse regering wordt. Peeters wordt ook Open VLD-lijsttrekker bij de Vlaamse verkiezingen, Marino Keulen wordt tweede op de lijst. Sofie Vandeweerd wordt burgemeester in Dilsen-Stokkem. Laurence Libert komt in het Vlaams parlement. Onze redactie verneemt dat Patrick Dewael in mei de lijst voor Open VLD zal trekken in de Kamer met Nele Lijnen op de tweede plaats. Bij een bezoek aan kankerpatiënten in het dagziekenhuis van Vesalius in Tongeren, laat prins Laurent zich van zijn meest humoristische kant zien. Hasselt verdubbelt het aantal laadpalen voor elektrische auto's. Op een jaar tijd schrijft de politie 400 boetes uit voor foutparkeerders op plaatsen elektrische voertuigen. En in Londen geven Britse parlementsleden aan PXL-studenten uitleg over de Brexit.