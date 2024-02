Buurtbewoners Overpelt Fabriek protesteren tegen komst extra windmolens

60 tot 70 procent van de wilde konijnen in de omgeving van Riemst is dood of zal sterven. De ziekte myxomatose heeft er in alle hevigheid toegeslagen. Geen toeval. Jagers durven de dieren niet bejagen, omdat ze dicht tegen de huizen zitten in Genoelselderen. Vroeger waren er ook veel meer wilde katten, die achter de konijnen aan gingen. Het gevolg is een overpopulatie en een natuurlijke selectie. De plaag zal dan ook vanzelf overgaan, klinkt het. De ziekte is niet gevaarlijk voor de mens. Bezitters van tamme konijnen krijgen de raad om één keer per jaar een spuitje te gaan halen bij de dierenarts.