Buurtbewoners REMO-stort zijn geurhinder beu

De groeiende leegstand in Hasselt jaagt de woningprijzen de hoogte in volgens PVDA Limburg. Ze eisen een krotbelasting en een leegstandstaks.- De gesprekken tussen vakbonden en directie bij de Lijn zitten muurvast. De vakbond vreest dat de stakingsactie in Beringen zal uitbreiden naar de rest van Limburg.- Overpelt en Neerpelt hebben de intentie om te fuseren goedgekeurd. De vraag is nu wie de nieuwe burgemeester wordt en wat de nieuwe naam wordt van de fusiegemeente.- En we trokken naar de oefenstage van Racing Genk in het Nederlandse Horst waar nieuwkomers Maehle en Benson zich meteen willen tonen.