Buurtbewoners riskeren GAS-boete tot 350 euro voor glas wijn bij picknick in park in Hasselt

Afgelopen nacht legde een bestuurder in Bilzen een positieve speekseltest af voor het gebruik van cannabis. De man moest hierop voor de tweede keer in drie maanden tijd zijn rijbewijs afgeven voor 15 dagen. Voor zijn verlopen keuring kreeg de bestuurder een proces-verbaal omdat hij zich, ondanks een eerdere waarschuwing, nog steeds niet in regel gesteld had. Hij zal zich later moeten verantwoorden voor de politierechter. Op de Europalaan in Hoeselt werd een voertuig gecontroleerd waarvan de keuring sinds 2014 verlopen was. Ook deze bestuurder kreeg een proces-verbaal. Op de Maastrichtersteenweg in Riemst werd een bestuurder uit Zwitserland gecontroleerd. De man, die tevens de Belgische identiteit heeft, stond geseind omdat hij, na een uitspraak van de politierechter in Luik, 5 maanden rijverbod opgelegd kreeg.