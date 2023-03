Buurtbewoners van Bronweg in Houthalen geteisterd door everzwijnen

Op de waterconferentie van de Verenigde Naties in New York, heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) de Blue Deal opgeworpen als oplossing voor de wereldwijde waterproblematiek. Demir daagde de collega-regeringsleiders uit om de handen in elkaar te slaan om de waterbeschikbaarheid voor de toekomstige generaties veilig te stellen. "Laten we allemaal samen een Blue Deal sluiten. Een engagement om het kostbare blauwe goud te koesteren en te beschermen in ons leven, in dat van onze kinderen en in dat van de komende generaties”, aldus Demir, die ook de Vlaamse bedrijfswereld bejubelde voor haar innovatie oplossingen voor vele waterproblemen.