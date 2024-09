Buurtbewoners vieren inhuldiging belevingstuin in Heusden-Zolder

door Bart Husson

In Heusden-Zolder opende vandaag een gloednieuwe belevingstuin. Het is een groene ontmoetingsplek waar je een mix vindt van kruiden, fruitbomen, bloemen en planten. Het is de bedoeling dat jong en oud hier terecht kan om te genieten van de natuur, maar ook om te helpen met het onderhoud van de tuin. Verschillende organisaties zetten de schouders onder dit initiatief want één ding is duidelijk: de positieve effecten van groen en natuur op het mentale welbevinden van mensen is niet te onderschatten.