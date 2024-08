Het blauwtongvirus blijft zich in sneltempo verder verspreiden in Limburg. Twee weken geleden waren er nog 23 broeihaarden in onze provincie, vorige week steeg dat aantal tot 32. En nu zijn het er volgens het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen al 48. Daarmee spant Limburg de kroon. In België staat het totaal op 194 broeihaarden. Het blauwtongvirus treft vooral herkauwers, voor schapen is het ook dodelijk. Bij Marc Vanheer van Pelt'r sheep and dogs slaat het virus ook lelijk toe. De schapenhouder moest al 50 dieren afgeven.