"C Mij Da" is de nieuwste plaat van Genkse raplegende Don Luca

Bij TVL zijn we vandaag gestart met het uitzenden van exclusieve rondleidingen door twee prestigieuze tentoonstellingen in de gloednieuwe gebouwen van PXL-MAD in Hasselt. We begonnen vandaag met een overzichtstentoonstelling van 65 jaar schilderkunst in Hasselt. Morgen is het de beurt aan de expo No More Boring Art met werken van wereldwijd gerenommeerde artiesten.