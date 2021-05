C-Mine houdt cultureel testevent met 50 toeschouwers

door Niels Christiaens

In de Genkse C-Mine hebben 50 cultuurliefhebbers een indoor muziekoptreden mogen bijwonen, en dat in het kader van een testevent. Het was de band Mooneye die de eer had om de avond muzikaal te verzorgen. De toeschouwers waren welkom op één voorwaarde: een negatieve coronatest. Bij de organisatie zijn ze tevreden want het testevent heeft hen een stuk wijzer gemaakt om in de toekomst culturele evenementen coronaveilig te laten doorgaan.