C-mine transformeert in het magische Gneistan tijdens de herfstvakantie

Het circusfestival Theater op de Markt zal dit jaar te zien zijn in heel Limburg. Voor de 13de editie breidt het festival uit naar 6 verschillende locaties. Naast het vertrouwde festival in het Provinciaal Domein Dommelhof in Pelt zal het circus ook te zien zijn in Tongeren, Borgloon, Hasselt, Genk en Lommel. Zo zijn de voorstellingen toegankelijk voor alle Limburgers. Het programma is goed gevuld met circusartiesten en gezelschappen van over de hele wereld. Zo is er ook de langverwachte wereldpremière van 'Da Capo', de nieuwe voorstelling van Circus Ronaldo.