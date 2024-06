Cadeaus voor juffen en meesters bij einde schooljaar in trek

door Morgane Briers

Het einde van het schooljaar nadert en dat betekent dat ouders weer op zoek gaan naar het perfecte bedankje voor de leerkrachten van hun kinderen. De tijd van de standaard doos chocolade is voorbij. Tegenwoordig willen ouders iets creatievers en persoonlijks geven om hun waardering te tonen. Bij de webshop 'Drukke Mama's' in Zonhoven is de drukte dan ook enorm. Ouders kopen niet alleen vroeger, maar ook in grotere aantallen. En het moet vooral origineel zijn.