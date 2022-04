- Nadat een meisje van 15 op haar fiets verongelukt in Hechtel, doet Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters een emotionele oproep naar de Limburgse gemeenten om meer te investeren in verkeersveiligheid. Volgens Peeters kunnen we niet tolereren dat een 15-jarig meisje om komt in het verkeer. - De dood van het 15-jarig meisje in Hechel maakt een diepe indruk op leerlingen en begeleiders die op de bus zaten. De leerlingen van het Sint Elisabeth in Peer krijgen psychologische begeleiding.- Intussen krijgt Limburg dertien nieuwe trajectcontroles om snelheidsduivels aan te pakken. Bijzonder aan deze manier van flitsen is dat ze niet langer aangekondigd hoeft te worden.- Buurtbewoners van het REMO-stort in Houthalen nemen zelf grondstalen waaruit blijkt dat de bodem vervuild is met cadmium. Dat is kankerverwekkend en een potentieel gevaar voor de volksgezondheid.- En aan de Hasseltse school GO Next Level X volgen sinds kort 17 Oekraïense leerlingen les. Ze zitten er in de OKAN-klassen en worden specifiek begeleid. Zo krijgen ze er 28 lesuren Nederlands per week.