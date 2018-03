Cafébaas redt vrouw uit brandend huis in Zonhoven

- Aan de Hasseltse school Kids trotseren dertien ouders de vrieskou. Ze doen dat om hun kinderen met autisme te kunnen inschrijven aan Kindsheid Jesu. - Regen en sneeuw zorgen voor spekgladde wegen. Alle hens aan dek dus bij de Limburgse strooidiensten.- In de politiezone CARMA zijn er op twee weken tijd al drie gevallen geweest van agressie tegen agenten. In twee van de gevallen waren de politie-agenten enkele dagen arbeidsongeschikt. - En in Halen gaan de inwoners zelf bepalen hoe hun centrum er in de toekomst zal gaan uitzien.