Een 60-jarige man uit Maasmechelen heeft een celstraf van vier jaar gekregen voor het uitbaten van het eerste grootschalige methlab in Limburg. Zijn drie Nederlandse kompanen werden elk veroordeeld tot zes jaar opsluiting. Op 15 oktober 2020 viel de politie binnen in een kippenstal aan een woning in de Hemelrijkstraat in Maasmechelen. De locatie werd al geruime tijd in de gaten gehouden na een tip over een chemische geur in de omgeving. In de stal werd een actief drugslabo aangetroffen, waar crystal meth werd gemaakt. Het ging om het eerste grootschalige methlab dat in onze provincie ontdekt werd. In de stal vond de politie vier ketels van 1.000 liter waarin de drugs geproduceerd werden. De afvalstoffen werden rechtstreeks in de riolering geloosd. Crystal meth, ook wel gekend als methamfetamines, is een zeer verslavende harddrug. De drugs die in Maasmechelen gemaakt werden zouden geëxporteerd worden naar de VS, Canada en Australië. De Maasmechelse huurder van de stal kreeg naast zijn celstraf nog een geldboete van 16.000 euro. De drie Nederlanders kregen elk nog een boete van 24.000 euro. 350.000 euro inkomsten werden verbeurdverklaard.