Caféuitbaters Leopoldsburg reageren op verplichte sluiting: "Pure discriminatie"

- Er wordt te veel grondwater verspild op bouwwerven. Te veel opgepompt grondwater verdwijnt nu in de rioleringen terwijl het beter in de buurt gebruikt kan worden. Dat zegt Vlario, het overlegplatform voor de riolerings -en afvalwaterzuiveringssector. - Heel wat kleinere evenementen worden afgelast wegens de aanhoudende hitte. In Bilzen gaat de shownamiddag tijdens Spurk Kermis zelfs voor het eerst in 53 jaar niet door. - Het Live a Life festival in Hasselt bestaat 10 jaar. Wat begon als een herdenking voor de overleden Saartje Vennekens is vandaag een groots familiefeest. - En Racing Genk en STVV bereiden zich voor op de Limburgse derby. Ondanks de bloedvorm waarin Genk verkeert voelen ze zich in Sint-Truiden zeker niet kansloos. Bij Genk willen ze revanche na de 1 op 6 tegen STVV vorig seizoen.