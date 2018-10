Camera filmt hoe hij zelf gestolen wordt in Bree

Ex-STVV-coach en Club Brugge trainer Ivan Leko heeft voor het eerst zelf gereageerd op zijn arrestatie in het kader van de grote fraudezaak in het Belgische voetbal. Leko is door de onderzoeksrechter in Tongeren in verdenking gesteld van witwassen. Hij werd gisteren vrijgelaten zonder voorwaarden. Vanmorgen leidde hij opnieuw training bij Club Brugge.