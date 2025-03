- Popster Camille zamelt geld in voor de 5-jarige Inez uit Zonhoven. Ze lijdt aan een zeldzame vorm van kinderkanker en heeft nood aan een peperduur medicijn. We gaan live naar het Trixxo Theater in Hasselt waar Camille een benefietconcert geeft.- 1 jaar na de rellen tussen Koerden en Turken in Houthalen-Helchteren en Heusden-Zolder verhoogt de politie de waakzaameheid tijdens het Koerdisch lentefeest.- Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt is dringend op zoek naar extra personeel.- In Lommel moet de vernieuwde rondweg de veiligheid van de schoolgaande jongeren verhogen.- En Limburg was vandaag door een warmtefront met 22 graden één van de warmste plekjes in Europa.