In Tongeren stapelen de klachten van overlast aan het sportstadion van De Motten zich op. Jongeren vallen er sporters die de atletiekpiste gebruiken lastig. Er is sprake van drugsoverlast en er gebeuren vernielingen. De politie verhoogt de controles en blijkbaar met succes. Eén verdachte is aangehouden, al wil de politie dat niet bevestigen. Ook zijn er camera's geplaatst. De atletiekclub wil dat het stopt. Burgemeester Patrick Dewael erkent het probleem. Dewael vraagt aan wie klachten heeft om dit te melden aan de politie. Dat kan in het nieuwe politiepunt, dat precies vandaag in gebruik is genomen in het Praetorium, het administratief centrum van Tongeren.