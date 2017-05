Campagne tegen perenvuur moet fruitsector behoeden voor economische ramp

- De sp.a maakt de boycot van een mogelijke fusie tussen Hasselt en Genk de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen.- Het vogel- en zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder is ingekleurd als jachtgebied. Volgens de wet mogen jagers er schieten op de dieren in de kooien. Ook uw privétuin is mogelijk jachtgebied. Vogelbescherming Vlaanderen raadt u aan om dit te controleren en indien nodig aan te klagen.- Vanuit het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek zijn twee leeuwen vertrokken voor een nieuw leven in Zuid-Afrika.- En bij een uniek experiment in het Genkse bedrijf Deusjevoo kunnen werknemers niet meer gestoord worden op de werkvloer.