door Jarne Scheepers

In het verlengde weekend zijn zo goed als alle campings in Limburg volgeboekt. Het campagingtoerisme is goed op weg om dit jaar een record te vestigen. Volgens gedeputeerde voor toerisme Igor Philtjes is er na de covid periode een blijvend effect van succesvolle dichtbij vakanties in onze provincie. Dat merken ze ook in Goolderheide in Bocholt. De campingsite is volledig volgeboekt.