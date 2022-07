Campinguitbaters verbieden toeristen om elektrische wagens op te laden aan verblijf

- In Hoepertingen is vanmiddag een jogster om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Het ging om een vluchtmisdrijf. De dader gaf zich intussen aan.- We moeten meer aandacht hebben voor het psychisch welzijn van jongeren die het nog moeilijker hebben door de coronacrisis. Dat blijkt ook uit de getuigenis van de vrienden van Mielan die uit het leven stapte op zijn achttiende.- Kinder- en jeugdpsychiater Lieve Swinnen zag in haar dertigjarige carrière de jongeren nooit zo diep zitten.- In Wellen is er overlast van een 10-tal pauwen. - En de vlam van Ham Jasper Philipsen, wie anders, wint het natourcriterium in Aalst.