De 56-jarige man uit Diepenbeek die gisterenavond drie twintigers aanreed in het centrum van Hasselt, in de buurt van Winterland, was dronken én reed rond zonder rijbewijs. Na het ongeval pleegde de man vluchtmisdrijf, de politie kon hem even later arresteren in een café. De slachtoffers zijn buiten levensgevaar. Zij zijn alle drie van Oost-Vlaanderen en waren een dag op bezoek in Hasselt.