De terreurcel achter de aanslagen in Parijs en Brussel zouden hun wapens hebben verstopt in een school in de wijk Meulenberg in Houthalen-Helchteren. Dat blijkt uit documenten van de Staatsveiligheid die de krant Het Laatste Nieuws kon inkijken. Hoewel de speurders geen wapens aantroffen, zouden er wel aanwijzingen zijn dat de terroristen hun wapens in Limburg verborgen hielden. De buurtbewoners reageren verontrust.