Het aantal freelancers in Limburg piekte in augustus nog tot meer dan 19.000. Dat is 5 procent meer dan een jaar geleden. Dat blijkt uit het nieuwe Freelancer Focus-rapport van Unizo Limburg en GraydonCreditsafe. Freelancers werken in alle takken van de economie. Enkele voorbeelden zijn consult, copywriter, grafisch vormgever, informaticus,... De populairste sectoren voor Limburgse freelancers zijn adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer, IT-diensten, onderwijsdiensten, fotografen, tolken en vertalers, kunsten en zakelijke dienstverleners. Unizo definieert een freelancer als 'een ondernemer zonder personeel die hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, in een business-to-business (B2B) context zakelijke diensten verleent en dit op basis van tijdelijke contracten, opdrachten of projecten. Bart Lodewyckx: “Freelancers zijn volbloed zelfstandigen, die graag autonoom en flexibel werken en zeer bewust voor hun statuut kiezen. “Ze behoren dus niet in een of ander 'tussenstatuut', of laat staan dat ze als werknemer worden bestempeld. Ze vervullen in alle vrijheid de opdrachten die ze zelf kiezen. Dat is volbloed ondernemerschap. We merken trouwens ook dat steeds meer kmo’s een beroep doen op freelancers als alternatief voor (dure) interim vervangingscontracten.” Wat betreft 'goed opdrachtgeverschap' is er volgens Unizo nog werk aan de winkel. Uit een bevraging van 233 Vlaamse freelancers blijkt dat 4 op de 5 vindt dat er te weinig overleg-of evaluatiemomenten zijn na afloop van een opdracht.