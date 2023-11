Carglass investeert in nieuwe technologieën en permanente bijscholing van personeel: "Wagens zijn steeds vaker rijdende computers"

Werkgeversorganisatie Voka Limburg heeft de drie kanshebbers voor de jaarlijkse persprijs bekend gemaakt. Het gaat om bedrijven die goed gecommuniceerd hebben met de pers het afgelopen jaar. Zowel proactief, als in slechtere tijden. Voka kiest 30 november dan een winnaar. Duidelijke communicatie is fundamenteel voor effectief bedrijfsbeheer, klinkt het. Hoewel Voka het denkwerk uitbesteed aan vier journalisten van verschillende media zoals Radio2, Het Belang van Limburg, Made in Limburg en TV Limburg. De persprijs bestaat al sinds 1997. Dit zijn de genomineerden met de motivatie van de jury:Cyclis: “De pionier in fietsleasings speelde in 2023 slim zijn uniek positie uit in de media door gerichte en heldere tussenkomsten over duurzame mobiliteit en binnen het thema voor woon-werkverkeer. Sterke inhoudelijke communicatie met focus op maatschappelijk relevante thema’s zoals gezondheid en milieu. Group Bruno: “De groep heeft intussen meer dan 25 Service Stations & Foodcorners in Vlaanderen. Het communiceerde het afgelopen jaar over de expansie buiten Limburg én de oprichting van eigen kinderopvang in het bedrijf. Sprekende marketingstrategie en grote bereikbaarheid voor externe (media)stakeholders kleuren het communicatiebeleid. TRIXXO: “ Het dienstencheque- en uitzendbedrijf zette dit jaar haar expansie buiten Limburg verder. De communicatie-en marketingafdeling houdt ongetwijfeld veel balletjes in de lucht, maar slaagde er toch in vaak proactief en gevat de aandacht van het grote publiek te capteren in de media met sterke inhoudelijke en visuele content.”Vorig jaar haalde Thomas Vandenreyt van UHasselt het in de finale van Caroline Rigo (Rigorgeous) en Leen Thys (ASL Group).