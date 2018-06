"Deze man is gevaarlijker dan de schutter in Luik." Woorden van advocaat Bert Partoens over Lahcen Matouf op het correctionele proces in Hasselt. Matouf staat er terecht voor roofmoord en diefstal met geweld. Twee jaar geleden vluchtte de Houthalenaar weg uit het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder. Tijdens zijn dollemanstocht verwondde hij een tiental mensen en doodde hij een 54-jarige thuisverpleegster. Zowel het parket als zijn advocaat vragen de internering. Opvallend: Op het proces werd ook de rol van het ziekenhuis in vraag gesteld.