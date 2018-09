Eén week voor de start van het nieuwe academiejaar telt hogeschool PXL ruim 5 procent meer inschrijvingen dan vorig jaar. In de richting bouwkunde is er een stijging van liefst 80 procent. Het aantal kandidaat leerkrachten lager onderwijs groeit met 15 procent en het aantal nieuwe studenten verpleegkunde stijgt met 30 procent. Dat is opmerkelijk want de opleiding duurt voortaan geen drie, maar vier jaar. Bij de eerstejaars graduaten stijgt het aantal inschrijvingen met 15 procent.