De groep Whispering Sons keert vandaag terug naar zijn roots voor Hear Hear in Hasselt. De Limburgse band zorgde van 15u tot 16u voor een volle Wah Wah tent. In 2018 bracht de band met Image zijn eerste volledige album uit. Na de drukke festivalzomer mogen we nieuwe muziek van hen verwachten. Vandaag knallen ze nog met hun bekende songs zoals Heat en Alone.