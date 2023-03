Carnavalvierders slaan drie politie-agenten in elkaar in Riemst

450 politieagenten hebben gisteren de Hasseltse gevangenis volledig uitgekamd. De actie kaderde in een breed onderzoek naar verboden middelen in de gevangenis. Het was een ongeziene machtsontplooiing van politie en parket. Bij de zoektocht werden er drugs, wapens en gsms in beslag genomen. Er was al langer informatie bij het gerecht dat er verboden producten circuleren in de gevangenis van Hasselt. De inval was niet gericht tegen specifieke gedetineerden.