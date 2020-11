De Hasseltse drinkbussen van Kambukka slaan de vleugels uit. Ze verkopen vandaag in 45 landen wereldwijd en dat dankzij een innovatie die vastgelegd is in een patent. De afgelopen drie jaar steeg in Limburg het aantal patentaanvragen met 52 procent. Dat is de grootste stijging van alle provincies en goed nieuws. Want een patent is niet enkel een bescherming van de intellectuele eigendom, het is vaak ook een voorbode van een forse groei.