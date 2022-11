Casino Film Fest in Houthalen zet jonge, Limburgse filmmakers in de kijker

Restaurant Modest in Opglabbeek is met 15 op 20 de hoogste nieuwkomer in de culinaire gids Gault Millau. Het restaurant van chef Sander Spreeuwers is pas open sinds februari en scoort nu al beter dan veel gerenomeerde topchefs. De 27-jarige Sander Spreeuwers is de zoon van voormalig burgemeester Benny Spreeuwers. Hij leerde het vak in de Slagmolen in Opglabbeek maar ook onder meer in El Celler in Spanje, toen het beste restaurant ter wereld. In Limburg scoort geen enkel restaurant zonder Michelin ster beter dan Modest.