CCHA kondigt festiviteiten rond 50-jarig bestaan aan met muurschildering

Na twee digitale edities zal het festival Buitenbeenpop, voor mensen met een beperking, dit jaar voor het eerst weer fysiek doorgaan. Op vrijdag 26 augustus zakken onder andere Barbara Dex, Gene Thomas, Wim Soutaer en ‘peter’ Jelle Cleymans af naar De Zegeplaats in Leopoldsburg. “Terwijl festivalgangers de voorbije twee jaar vanuit hun woonkamers luidkeels meezongen met een digitale versie van het festival omwille van de pandemie, is het nu tijd om elkaar weer in het echt te ontmoeten, te omhelzen én de polonaise te dansen”, zegt voorzitter Jan Vanzeir. Op 26 augustus staan er verschillende Vlaamse topartiesten op het podium. Acteur en zanger Jelle Cleymans is opnieuw peter van het festival en ontvangt de bezoekers, is presentator van dienst en sluit het festival ook af. Speciale zorgbehoeften Zoals tijdens élke editie, hecht de organisatie van Buitenbeenpop veel belang aan het comfort van zijn bezoekers. Er wordt een specifieke festivalsfeer gecreëerd rekening houdend met speciale ondersteuningsbehoeften van de personen met een beperking. Zo is er onder andere aangepast sanitair, een berijdbaar pad van 6.000 meter lang voor de rolwagengebruikers, de mogelijkheid tot verzorging en een snoezelruimte om wat te rusten. Voor doven en slechthorenden zijn er op Buitenbeenpop tolken Vlaamse Gebarentaal. En voor blinden en slechtzienden is er audiodescriptie voorzien. PROGRAMMA Koda: 10u30 tot 11u05 Eveline Cannoot: 11u10 tot 11u50 Wim Soutaer & Charles Van Domburg: 11u55 tot 12u35 Duo Festeyn ft Xandee: 12u40 tot 13u25 Barbara Dex: 13u30 tot 14u10 Gene Thomas: 14u15 tot 14u55 Jelle & Friends: 15u00 tot 16u00 Tickets kosten 15 euro en zijn enkel in voorverkoop verkrijgbaar. Je vindt ze bij de dienst Toerisme, Cultuurcentrum en het Gemeentehuis in Leopoldsburg.