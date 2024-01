Center Parcs De Vossemeren profiteert van ligging in Nationaal Park

- Een 34-jarige Peltenaar wordt doodgestoken bij een caféruzie in Antwerpen. Hij laat een vrouw en drie kinderen achter.- Emotioneel afscheid voor een 260-tal werknemers van Sappi in Lanaken. Vandaag was het de laatste werkdag voor werknemers van de eerste ontslagronde.- Natuurpunt dient bezwaar in tegen de plannen voor 'Fietsen onder de grond' in Riemst. Volgens hen worden gemaakte afspraken niet nageleefd, gedeputeerde Igor Philtjens ontkent.- Burgemeester Steven Vandeput ontkent dat er een brede stadslijst in Hasselt komt bij de verkiezingen. Volgens hem wordt RoodGroen niet gedumpt en vervangen door cd&v.- En in Sint-Truiden is er gestart met de bouw van het grootste woonproject ooit in de stad.