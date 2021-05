Centrum van Beringen herschapen tot bouwwerf

In Leopoldsburg is een 71-jarige Beringenaar met zijn fiets in het kanaal gesukkeld. De man kon zich op eigen kracht redden. De hulpdiensten kregen rond 11.30 uur een melding binnen dat er een fietser in het kanaal van Beverlo was gevallen. Verschillende reddingsploegen, waaronder het duikersteam van de brandweer Balen, trokken naar Leopoldsburg en begonnen in het water te zoeken, maar zonder resultaat. Even later bleek ook waarom. De drenkeling had zichzelf al op het droge getrokken en wist niet dat er een reddingsactie voor hem bezig was. De man liep geen verwondingen op.